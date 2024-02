Raccolta di medicinali in venti farmacie della Gallura, ecco come donare

Torna la raccolta dei medicinali nelle farmacie della Gallura

A Olbia e in Gallura la raccolta dei medicinali si svolgerà dal 6 al 12 febbraio 2024 in circa 20 farmacie. I volontari del Banco farmaceutico saranno presenti sabato 10 febbraio. In 5mila farmacie che partecipano in ogni città d’Italia, si donano uno o più medicinali da banco. Serve più di un milione di farmaci, per 427.000 persone in condizioni di povertà sanitaria di cui si prendono cura 1.900 realtà assistenziali. La Raccolta dura una settimana. È possibile grazie a 25mila volontari e 19mila farmacisti.

I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 €) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche. Che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

A Olbia città e in Gallura i farmaci raccolti sosterranno circa 20 realtà benefiche del territorio e hanno espresso un fabbisogno sempre crescente di di farmaci. Durante l’edizione del 2023, sono state raccolte duemila confezioni (pari a un valore di circa 18mila euro) che hanno aiutato centinaio di ospiti/assistiti di 17 enti. In Sardegna, nel 2023, hanno aderito 106 farmacie e sono state raccolte oltre 10mila confezioni (pari a un valore di 95mila euro) che hanno contribuito a curare 9.200 persone aiutate da 47 realtà del territorio regionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui