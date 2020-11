La commemorazione durante il Consiglio comunale di Arzachena.

Depositata una corona di fiori per ricordare i morti del ciclone Cleopatra del 2013 e un minuto di silenzio in Consiglio comunale di Arzachena. Durante la seduta, sono stati ricordati così i morti per il ciclone Cleopatra. Sette anni fa ad Arzachena fu distrutta una famiglia brasiliana composta da 4 persone: Isael Passoni, 44enne, la moglie Cleide Mara Rodrigues e i due figli Weriston Isael e Laine Kellen Passoni.

La terribile alluvione invase il seminterrato dove vivevano tutti e quattro, non lasciandogli scampo. “Oggi anniversario tragica alluvione del 2013 che ha visto la morte di 4 concittadini del Brasile venuti qui per una vita migliore – ha detto il sindaco Roberto Ragnedda durante la seduta online odierna -, hanno trovato la morte in quella tragica alluvione. Il ricordo di questi sfortunati amici è presente così come quelle tragiche ore. Ringraziamo chi hanno messo a disposizione la propria vita per tutelare i cittadini che si sono mossi per sostenere la cittadinanza. Ci auguriamo che questa alluvione sia solo un triste ricordo”.

