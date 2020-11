Il ricordo di Arzachena per le vittime dell’alluvione.

Nel settimo anno della ricorrenza, oggi al parco VXIII Novembre anche Arzachena ha ricordato i suoi 4 concittadini scomparsi nella tragica alluvione del 18 novembre 2013. Il gesto in memoria di Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni e Leine Kellen Passoni, e tutte le vittime del passaggio del ciclone Cleopatra sulla Gallura nel 2013.

La cerimonia si è tenuta in forma ristretta nel rispetto delle disposizioni anti contagio da coronavirus. Il ringraziamento del sindaco Roberto Ragnedda e dell’amministrazione comunale è andato, in particolare, alle Forze dell’ordine e alle squadre di volontari da sempre impegnati per garantire la sicurezza della comunità di Arzachena.

