Una nuova connessione per Arzachena: arriva la fibra ottica ultraveloce

I lavori per la fibra ottica ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena annuncia l’inizio dei lavori di posa in opera dei cavi per la fibra ottica in collaborazione con Siportal, punto di riferimento in Sardegna e non solo per il settore delle telecomunicazioni. Questa iniziativa mira a portare la connettività internet ad altissima velocità, oltre che nel centro abitato, anche a Baia Sardinia, Cannigione e nella zona artigianale di Naseddu, favorendo la crescita economica delle aziende e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

L’intero progetto rappresenta un grande passo avanti per il territorio di Arzachena. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, guarda con entusiasmo a questo progetto e ha elogiato l’impegno di Siportal nella realizzazione dell’infrastruttura di rete che porterà la digitalizzazione dei servizi alla città.

“La convenzione siglata con Siportal nel 2022 ha aperto la strada alla digitalizzazione della nostra destinazione, che rappresenta un importantissimo hub per il turismo dell’intera regione – commenta il sindaco Roberto Ragnedda –. Accedere ai servizi telematici e alla connessione veloce è fondamentale per migliorare la qualità della vita di privati e aziende e fornire ai nostri visitatori un servizio di alta qualità, al pari di quello offerto nelle grandi città, sia con la fibra che con gli interventi temporanei in wireless. Inoltre, abbiamo avuto rassicurazioni dalla ditta sul celere avvio dei lavori e sul rispetto del decoro urbano. Ove possibile, saranno riutilizzate le infrastrutture e i cavidotti esistenti”.

La fibra ottica apporterà una serie di benefici sia ai residenti che alle imprese di Arzachena: gli utenti domestici potranno godere di una connessione Internet estremamente veloce e affidabile, che renderà possibile lo streaming di contenuti, il gaming online, il telelavoro e molto altro, il tutto senza interruzioni. Per le imprese locali, questa infrastruttura di rete all’avanguardia aprirà nuove opportunità per la crescita economica. Sarà possibile implementare servizi cloud, videoconferenze, e- commerce e altre soluzioni di business basate su Internet in modo più efficiente e competitivo.

“La nostra collaborazione con il Comune di Arzachena – ha dichiarato Francesco Saluta, Ceo di Siportal – rappresenta un investimento significativo nella crescita economica e nella qualità della vita degli arzachenesi. La Fibra ottica è un passo fondamentale per garantire che Arzachena rimanga competitiva e connessa al mondo in un’era sempre più digitale. Questa infrastruttura migliorerà le opportunità economiche per le aziende locali e consentirà ai cittadini di accedere a servizi avanzati in modo rapido ed efficiente. Siamo entusiasti di portare queste opportunità alla comunità di Arzachena e di continuare a sviluppare progetti che migliorino la connettività e la qualità della vita in tutta il territorio”.

