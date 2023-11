Il corso della Asl Gallura sugli anziani.

La prevenzione comincia tra le mura di casa, dove anche le piccole accortezze possono contribuire al mantenimento della sicurezza e del benessere psicofisico delle persone più anziane. Per questo la Asl Gallura, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica inserito all’interno del Dipartimento di Prevenzione Area Medica, ha deciso di promuovere un corso di formazione rivolto a operatori sanitari e sociosanitari, mirato a sensibilizzare pazienti, familiari e caregiver sul rispetto di alcune semplici regole da seguire per evitare le cadute degli anziani.

Il progetto formativo fa parte del Programma Predefinito PP5 del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 ed è rivolto a medici di Medicina Generale, pediatri di libera scelta, geriatri, operatori sanitari, assistenti sociali e operatori sociosanitari.

Il corso si svolgerà il 27 novembre, dalle 8:30 alle 13, nell’Aula Magna dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Tra gli argomenti che saranno toccati durante l’appuntamento formativo ci sono la promozione della funzionalità motoria, il contrasto all’isolamento e i programmi di esercizio fisico adattati per mantenere tono, forza ed equilibrio, con particolare attenzione alle donne sopra i 64 anni d’età. Una parte del corso sarà dedicata alla comunicazione: gli operatori dovranno trasferire le importanti informazioni ai pazienti assistiti.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Sardegna nel 70% dei casi (circa il 6% in più rispetto alla media nazionale) questo tipo di incidente avviene proprio all’interno delle abitazioni. Inoltre, l’Organizzazione mondiale della sanità ha indicato le cadute negli anziani come uno dei “quattro giganti della geriatria” insieme a depressione, incontinenza urinaria e deficit di memoria. La caduta grave per l’anziano, che necessita ricovero per più di un giorno, può significare un cambio radicale nella salute e qualità della vita: l’anziano può temere una nuova caduta, può avere meno mobilità e essere meno autonomo. La ridotta attività può aumentare la rigidità articolare e la debolezza muscolare, riducendo ulteriormente la mobilità e favorendo il percorso verso la fragilità e disabilità.

I medici e tutti gli operatori che non sono dipendenti diretti della Asl Gallura possono iscriversi compilando la scheda presente sul sito web aslgallura.it e spedirla via e-mail a sisp.olbia@aslgallura.it. Gli operatori dipendenti della Asl Gallura devono, invece, iscriversi seguendo la procedura online tramite il portale EcmSardegna all’indirizzo: https://providerecm.sardegnasalute.it. Il codice corso è il 4492. Nel caso di impossibilità ad essere presenti va data comunicazione immediata ai numeri 0789/552059 int. 3459. Informazioni anche via e-mail agli indirizzi della segreteria organizzativa Asl Gallura di Ares Sardegna: formazione.aslgallura@aresardegna.it; francesca.rossino@aressardegna.it.

