Consegnati i regali agli alunni di Arzachena.

Questa mattina, “Li doni di li tre Re” sono stati recapitati sui banchi dei bambini iscritti ai 10 istituti del territorio da parte dell’assessorato alla Cultura del Comune di Arzachena coordinato da Valentina Geromino. Un carico di 1400 sacchetti rossi contenenti doni legati al tema della cultura sono stati preparati e consegnati con il coinvolgimento dell’associazione Deamater, gestore dell’AMA – auditorium multidisciplinare Arzachena. Vista l’impossibilità di entrare nelle aule per limitare il rischio contagio da Covid-19, il sindaco Roberto Ragnedda e l’assessore hanno inviato un video messaggio di auguri agli alunni e agli insegnanti che è stato trasmesso sulle lavagne digitali.

“È un gesto simbolico con cui manifestiamo vicinanza ai più piccoli in questo particolare momento delle festività, data l’impossibilità di organizzare le consuete iniziative di intrattenimento a loro dedicate per Natale – spiega Geromino -. Ma è anche un’iniziativa che vuole accendere la speranza per un futuro in cui le attività culturali e la crescita personale siano sempre più protagonisti nella vita dei nostri ragazzi. Tra i doni inclusi ci sono anche un biglietto per il cinema da utilizzare nel 2021 all’Ama auditorium multidisciplinare, una lezione gratuita di arte a scelta tra pittura, teatro o musica presso l’Accademia Arte Arzachena e un video tutorial per un laboratorio creativo, anche questo diretto dall’Accademia, con cui divertirsi e imparare durante le vacanze che trascorreremo a casa”.

Gli istituti interessati sono le scuole secondarie di primo grado di Arzachena e di Abbiadori, le scuole dell’infanzia di Arzachena, Cannigione e Porto Cervo, le scuole primarie di Arzachena, Cannigione e Abbiadori e, infine, i due asili nido di Arzachena. Il contenuto dei sacchetti è personalizzato a seconda dell’età con un set disegno per i più grandi e un peluche per i piccoli ospiti dei nidi.

