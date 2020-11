I nuovi dati sul coronavirus ad Arzachena.

Il sindaco del Comune di Arzachena Roberto Ragnedda comunica la situazione sui casi di coronavirus nel territorio. Attualmente sono 81 i contagiati da Covid-19, 44 in più rispetto alla scorsa settimana.

Per tutti i positivi è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.

Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per ulteriori due settimane, dal 11 al 24 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica. Anche i parchi gioco restano chiusi per il medesimo periodo.

Il primo cittadino ricorda ad arzachenesi e visitatori l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione del contagio: l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree, il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, il divieto di assembramento e la costante igiene delle mani.

“La situazione in Sardegna è delicata e la collaborazione di ogni singolo cittadino è fondamentale per bloccare la circolazione del virus ed evitare possibili ulteriori restrizioni”, ha commentato il sindaco Ragnedda.

