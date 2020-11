I lavori di riqualificazione della strada provinciale 5.

La struttura tecnica della Zona Omogenea di Olbia – Tempio ha aggiudicato, dopo l’espletamento della gara d’appalto, i lavori di riqualificazione di sistemazione stradale sulla strada provinciale 5 e strada provinciale 14. L’appalto è stato aggiudicato per un importo di 350mila euro. Gli interventi saranno così articolati: nella S.p. n. 5 / Vignola – Aglientu – Tempio è prevista la nuova bitumazione nel tratto compreso fra località “Padulo” ed il tratto compreso fra il primo ed il secondo bivio per Aglientu.

Verrà ripristinata, in particolare in prossimità dello svincolo per Aglientu, la segnaletica orizzontale e guard-rail. Nella S.p. n. 14 / Arzachena – Luogosanto è prevista la nuova bitumazione nel tratto dal bivio di “Crisciuleddu” all’abitato di Luogosanto. Alcuni risanamenti del piano viabile saranno eseguiti in corrispondenza del bivio in località “Lu Mocu”. Verrà ripristinata la segnaletica orizzontale e guard-rail.

