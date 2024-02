Il corso di degustazione delle birre artigianali ad Arzachena.

Il 20 febbraio segna l’inizio del corso base di degustazione delle birre artigianali e abbinamento con il cibo, un’iniziativa promossa nell’ambito del protocollo di intesa firmato tra il Comune di Arzachena, Slow Food Gallura e l’Istituto Professionale Alberghiero Costa Smeralda. Questo corso rappresenta il primo di una serie di iniziative dedicate al mondo dell’agroalimentare locale, sostenute dagli assessorati alle Attività Produttive e al Commercio.

La sede del corso, composto da sei lezioni sulla degustazione della birra artigianale e il suo abbinamento con il cibo, sarà presso l’Istituto in via Paolo Dettori. Sono disponibili 30 posti, di cui 15 riservati agli studenti dell’Ipsar. Grazie al contributo del Comune e dell’Ipsar, gli studenti avranno accesso al corso a un costo agevolato di 30 euro anziché 150 euro.

Questa iniziativa offre un’opportunità per approfondire le conoscenze sulla birra artigianale e imparare a valorizzarla attraverso abbinamenti gastronomici accurati. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare il numero 392/9207141 o inviare un’email a slowfood-gallura@gmail.com.

