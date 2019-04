Il concerto di Daniele Silvestri.

Sarà Daniele Silvestri la star del concerto di Pasquetta ad Arzachena? A darlo ad intendere, in maniera sibillina, ma non troppo, è lo stesso cantautore romano.

“Mi dicono che a Pasquetta in Sardegna, tipo ad Arzachena tanto per fare un esempio, a volte c’è un sole, ma un sole che acceca – scrive Silvestri ai sui fan – Se per caso venite anche voi, dico il 22 aprile ad Arzachena, intorno alle 17, portatevi gli occhiali scuri”.

E conclude in modo da togliere ogni dubbio, “Io vengo con amici pieni di strumenti che magari suoniamo pure”. Si attende, intanto, l’ufficialità da parte dell’amministrazione comunale di Arzachena.

(Visited 231 times, 231 visits today)