Parco La Maddalena senza direttore, criticità alla vigilia dell’estate

Le criticità al Parco di La Maddalena.

Il Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena si trova ad affrontare una nuova e inattesa sfida gestionale proprio alle soglie della stagione estiva. Nonostante il recente consolidamento dell’assetto politico con l’insediamento della presidente Rosanna Giudice e di parte del consiglio direttivo, l’improvvisa uscita di scena del direttore Giulio Plastina ha rimescolato le carte, mettendo l’ente di fronte al rischio di uno stallo amministrativo in un momento cruciale per la tutela del territorio.

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Le dimissioni di Plastina, chiamato a dirigere il Parco di Porto Conte, hanno creato una lacuna tecnica non trascurabile. Sebbene la governance politica sia ora strutturata, la figura del direttore rimane il perno indispensabile per la firma di atti, determine e per il regolare svolgimento delle procedure burocratiche. Senza questa funzione, l’operatività del Parco rischia di subire rallentamenti che l’area protetta non può permettersi, specialmente ora che il flusso turistico e la pressione antropica sulle isole iniziano a intensificarsi.

Dalla presidenza emerge una visione che, pur mantenendo un approccio equilibrato tra ottimismo e realismo, non sottovaluta affatto la gravità della situazione. Viene sottolineata la ferma convinzione che non si tratti di una catastrofe, ma di una criticità da risolvere con estrema urgenza. La posizione di vertice amministrativo non può restare vacante a lungo, poiché nel contesto di un’area protetta così dinamica, il trascorrere di un solo giorno viene percepito come un intero mese in termini di impatto sulle attività operative programmate. L’obiettivo prioritario dell’ente è quello di individuare nel minor tempo possibile una figura professionale idonea a ricoprire l’incarico, garantendo così la continuità necessaria per affrontare una stagione già avviata.

Nell’attesa che l’iter burocratico per il nuovo bando di concorso faccia il suo corso, la strategia immediata si orienta verso una soluzione-ponte. Si sta valutando la possibilità di affidare un incarico temporaneo a un dirigente già operativo in altre aree protette simili, che possa assicurare una presenza costante per alcuni giorni a settimana. Questo provvedimento tecnico servirebbe a sbloccare gli atti urgenti e a traghettare il Parco verso una stabilità definitiva, evitando che la gestione ambientale e la vigilanza sulle acque dell’arcipelago subiscano battute d’arresto incolmabili. L’attenzione resta dunque massima sulla rapidità d’azione, elemento considerato vitale per rispondere alle esigenze di un territorio che, con l’arrivo dell’estate, richiede una macchina amministrativa al pieno delle proprie funzioni.

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