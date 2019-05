Il servizio di dog bar aperto ad Arzachena.

Molte città fanno ancora fatica ad adeguarsi alle nuove esigenze dei padroni che portano a spasso i loro compagni di avventura, leggi cani, con loro tutto il giorno. Ma qualcosa comincia a muoversi in Gallura.

È sempre più comune, specie tra i proprietari di esercizi commerciali, disporre all’esterno dei locali ciotole contenenti acqua fresca e croccantini.

Ci sono casi, però, in cui felici e affezionati padroni sono costretti a limitare le proprie abitudini, sacrificando il personale desiderio anche di leggere un bel libro, in rispetto del proprio cucciolo.

La biblioteca di Arzachena, in via Raimondo Chiodino, ha attivato un’area dedicata ai cani che accompagnano i loro padroni in biblioteca. È stato installato un dog bar messo a disposizione per tutti gli amici pelosi che entrano in biblioteca.

Il Comune si sta dimostrando sempre più attento agli animali. Biscotti e acqua per il cane permettono al padrone di poter leggere o far una ricerca in pace e tranquillità. Il dog bar si trova all’ingresso della sede della biblioteca.

Un cartello invita i padroni dei cani a utilizzare il guinzaglio e la museruola se necessario, di pulire se il proprio cane sporca.

