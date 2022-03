C’è anche Andrea Filigheddu tra i fotoreporter della guerra in Ucraina.

C’è anche un giovane di Arzachena a documentare, in questi giorni, la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Andrea Filigheddu, che 25 anni li ha compiuti sotto le bombe di Kiev, ha realizzato il sogno di diventare un fotoreporter.

Suo malgrado ha centrato l’obiettivo con lo scatto fotografico della famiglia in fuga uccisa a colpi di mortaio a Irpin. L’immagine, in poche ore, ha circolato su più importanti giornali e siti di informazione internazionali.

Il giovane gallurese è arrivato in Ucraina insieme a Claudio Locatelli, giornalista freelance, esperto di conflitti internazionali. Quest’ultimo, conosciuto come il “giornalista combattente“, è passato in diversi teatri di guerra. Tra i più importanti l’Afghanistan, la Siria e l’Armenia. Proprio qui avvenne l’incontro con Filigheddu, documentando per un mese il conflitto a Nagorno Karabakh.

Allo scoppiare della guerra in Ucraina, lo scorso 24 febbraio, insieme si erano dati appuntamento a Milano e attraverso l’Ungheria sono arrivati a Kiev documentando quotidianamente gli orrori del conflitto.