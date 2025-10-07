Ecocentri chiusi ad Arzachena

A partire da domani, 8 ottobre 2025, i cittadini di Arzachena e Cannigione dovranno fare a meno degli ecocentri comunali. Disposta la chiusura temporanea delle strutture in località Naseddu (Arzachena) e in via Livorno (Cannigione) a causa di una necessaria riorganizzazione interna.

La sospensione del servizio, che durerà fino a nuova comunicazione, è strettamente collegata al cambio del gestore del servizio di igiene urbana. La chiusura si rende indispensabile per permettere la riorganizzazione logistica degli ecocentri, inclusa l’operazione di scarico delle casse dei rifiuti in vista del subentro della nuova ditta.

L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio che questa interruzione del servizio causerà alla cittadinanza. Si tratta, tuttavia, di una fase propedeutica e cruciale per assicurare una transizione efficiente e il corretto avvio della nuova gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ulteriori dettagli riguardanti la nuova gestione del servizio e la data di riapertura degli ecocentri saranno divulgati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.

Nel frattempo, per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, i cittadini sono invitati a contattare l’Ufficio Ambiente al numero di telefono 0789 849517.

