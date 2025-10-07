Giornata mondiale della vista, a Olbia visite oculistiche gratuite

Visite oculistiche gratis alla Sacra Famiglia di Olbia

A Olbia arriva uno screening con visite oculistiche in occasione della Giornata mondiale della vista promossa dall’Iapb Italia. “L’Unione italiana ciechi e ipovedenti della Sardegna organizza giovedì 9 ottobre, nei locali della Chiesa Sacra Famiglia (via Roma 50) uno screening oculistico gratuito rivolto a cittadini dai 18 anni in su”.

“Le visite, che saranno effettuate dal dottor Luigi Testoni, si terranno dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 e dovranno essere prenotate sul posto – si legge in una nota -. Nella stessa giornata, dalle 10.30 nei locali della Sacra Famiglia si terrà un incontro sulla prevenzione, aperto dai saluti di don Andrea Raffaellu e gli interventi di Francesco Santoro (Unione ciechi di Sassari), Bachisio Zolo (presidente Unione italiana ciechi della Sardegna), Roberto Pili (presidente Ierfop), Simona Trudu (Uici nazionale) e Laura Giorico (Iapb Italia).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui