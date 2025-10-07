Niente acqua a Olbia, al via i lavori nelle reti idriche Abbanoa

Acqua sospesa a Olbia per i lavori nelle reti Abbanoa.

A Olbia si avvierà un intervento di ammodernamento delle reti idriche nel centro urbano. Domani, mercoledì 8 ottobre, i tecnici di Abbanoa collegheranno le nuove condotte realizzate in via Ariosto, via Pascoli e nell’angolo tra via Monti e via Roma, sostituendo le vecchie reti idriche ormai obsolete. L’operazione rientra nel progetto di distrettualizzazione ed efficientamento idrico promosso dal Comune, finalizzato a migliorare la continuità del servizio e la qualità dell’acqua distribuita.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, dalle 8:15 alle 19 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il Centro Storico e in Zona Bandinu, con possibili cali di pressione e temporanee sospensioni del servizio. Abbanoa ha garantito che i tecnici cercheranno di contenere al minimo la durata della sospensione e di ripristinare l’erogazione prima del previsto qualora i lavori terminassero anticipatamente.

Al termine dell’intervento, l’acqua tornerà regolarmente disponibile, seppur con possibile torbidità transitoria dovuta allo svuotamento e al riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800/022040. L’operazione rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione e l’efficienza della rete idrica cittadina.

