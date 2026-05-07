Arzachena, lavori alla rete idrica: stop all’acqua tutto il giorno

I lavori alla rete idrica di Arzachena.

Un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica è in corso ad Arzachena, dove i tecnici di Abbanoa stanno operando lungo la condotta di via Dei Ginepri. Per consentire lo svolgimento dei lavori si è resa necessaria la sospensione del flusso d’acqua a partire dalle 9 e fino alle 18. Durante questa fascia oraria si segnalano possibili cali della pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle vie Della Sughera, Del Golf, Dei Ginepri e Delle Acacie, oltre che nelle località Pevero e Cala Di Volpe. Il ripristino del servizio è previsto al termine delle operazioni, con il ritorno alla normalità una volta completato l’intervento.

I tecnici del gestore stanno lavorando per ridurre al minimo i tempi di sospensione e, nel caso in cui le attività vengano concluse prima del previsto, l’erogazione potrà essere riattivata anticipatamente. Eventuali disservizi o anomalie possono essere comunicati al servizio guasti di Abbanoa, attivo senza interruzioni, al numero verde 800/022040. Alla riapertura della rete idrica, viene inoltre segnalata la possibilità che l’acqua presenti una temporanea torbidità, dovuta alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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