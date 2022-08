Finge la bella vita in Costa Smeralda e truffa decine di ragazze

Decine di denunce per truffa Roma per il 42enne piemontese.

A un milionario non riuscivano a dire di no. Certe volte basta ostentare ricchezza per carpire la fiducia delle persone, che non penserebbero mai di essere vittime di un raggiro. Andrea, 42enne piemontese residente a Roma lo sapeva bene, e aveva creato dei profili social – su Badoo, Tinder, Instagram, Lovoo – pieni zeppi di foto in cui metteva in mostra il suo meraviglioso yacht in Costa Smeralda, le corse sulla sua Porsche 911 cabrio nuova di zecca, le sue foto in tuta da rally accanto a una bacheca piena di trofei nella sua villa di Montecarlo. Tutte foto false ovviamente.

Diverse donne sono cadute nel suo tranello, una decina le denunce. L’ultima è di una modella francese, contattata su Instagram con la finalità dichiarata di accompagnarlo a una serie di eventi mondani che aveva in programma a Roma. L’uomo, fingendo di essere il ricchissimo proprietario di una acciaieria, l’aveva convinta a raggiungerlo a Roma, e a pernottare con lui in un B&B. Lei si era pagata il viaggio, aveva anticipato le spese del B&B e persino dei pranzi e delle cene, lui aveva infatti affermato di avere il bancomat difettoso, le avrebbe rimborsato tutto appena fosse riuscito a prelevare qualcosa da un ATM. La modella, il secondo giorno, si era fatta fare un bonifico da un’amica, avendo finito i soldi, e l’uomo, con la scusa di comprare il pranzo, era uscito dal B&B con il bancomat di lei, senza farvi più ritorno. La modella, a cui la trasferta romana è costata 2mila euro, non vedendo l’uomo fare ritorno e resasi conto che qualcosa non andasse, aveva allertato le forze dell’ordine, presso cui aveva sporto denuncia contro il falso milionario autore dello “scamming sentimentale“.

Il 42enne ha, in totale, una decina di denunce per truffa, la penultima, nel 2017, è stata sporta da una 38enne romana: il primo contatto era avvenuto sulla app di incontri Lovoo.