Le denunce a San Teodoro e Budoni.

Le due settimane a cavallo di Ferragosto hanno comportato un superlavoro per i carabinieri della compagnia di Siniscola operativi in Gallura, con una incessante attività di vigilanza del territorio e contrasto alla criminalità da parte delle tenenze di Budoni e San Teodoro.

Tra il 9 e il 19 agosto si registrano una denuncia per lesioni stradali ed una per ricettazione e introduzione di merce contraffatta nel comune di San Teodoro. A Budoni sono invece scattate una denuncia per evasione fiscale ed una per un allaccio abusivo alla rete idrica.

I carabinieri di Siniscola hanno inoltre deferito all’autorità giudiziaria quattro automobilisti per guida in stato di ebrezza e segnalato alla prefettura otto consumatori di sostanze stupefacenti.