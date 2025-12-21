La serata di lirica di Francesco Demuro ad Arzachena.

Una serata all’insegna della grande lirica e dell’emozione pura ha trasformato l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena (Ama) nel fulcro della scena culturale sarda. Martedì scorso, il sipario si è alzato su un evento di portata internazionale che ha visto come protagonista assoluto il tenore Francesco Demuro, voce acclamata nei templi della musica mondiale.

I successi alla Metropolitan Opera di New York.

Reduce dai successi riscossi presso istituzioni prestigiose come la Metropolitan Opera di New York e la Royal Opera House di Londra, Demuro ha fatto ritorno nel cuore della Gallura offrendo una performance che ha saputo coniugare virtuosismo tecnico e profonda sensibilità interpretativa. Il repertorio proposto ha confermato lo spessore artistico del tenore, capace di trasformare il canto in un linguaggio universale in grado di unire ed emozionare una platea eterogenea.

Il grande spettacolo di Francesco Demuro ad Arzachena.

Il successo della manifestazione è stato il risultato di una collaborazione coordinata tra diversi attori del territorio. L’evento è stato reso possibile grazie all’intesa tra il Settore Cultura e Spettacoli del Comune di Arzachena e la Fondazione Bernardo De Muro, che ha gestito l’organizzazione logistica e artistica. Fondamentale, inoltre, è stato il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, a testimonianza dell’importanza di investire in eventi di alto profilo culturale.

L’organizzazione dell’iniziativa.

Il delegato alla Cultura, Giovanni Carta, ha promosso attivamente l’iniziativa per valorizzare l’offerta artistica locale con nomi di richiamo internazionale. L’appuntamento, documentato dagli scatti di Gabriele Pileri, si inserisce nel più ampio cartellone di eventi natalizi di Arzachena, consolidando il prestigio dell’Ama come centro nevralgico per le arti performative nell’isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui