Comune di Olbia a luci rosse, l’iniziativa per Natale

Le luci rosse davanti al Comune di Olbia.

A Olbia il Natale ha imboccato una strada a luci rosse. Davanti al Comune, le decorazioni natalizie hanno acceso un’atmosfera che ricorda più un quartiere a rischio censura che un tradizionale villaggio delle feste. Il colore scelto non lascia spazio a interpretazioni cromatiche. Il rosso domina la scena, avvolge il palazzo e trasforma la piazza in un set che sembra chiedere il bollino vietato ai minori di 18 anni.

Le decorazioni non hanno lasciato indifferenti i passanti.

I passanti rallentano, guardano, sorridono. Qualcuno controlla l’orologio, forse per assicurarsi di essere davvero sotto le feste e non finito per errore in una scenografia alternativa. Il Comune, immerso in questa luce intensa, perde per un attimo l’austerità istituzionale e assume contorni decisamente più “notturni”. C’è chi parla di Natale piccante, chi di marketing involontario, chi si chiede se manchi solo l’insegna al neon. In mezzo restano le foto, perché davanti alle luci rosse ci si ferma sempre, anche solo per curiosità.

Alla fine, tra stupore e battute, Olbia può dirsi soddisfatta. Non sarà il Natale più tradizionale, ma è certamente uno dei più commentati. E quando si accendono le luci rosse, si sa, gli sguardi sono garantiti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui