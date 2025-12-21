Sant’Antonio di Gallura celebra l’apertura di piazza Tonino Sanna

La nuova piazza a Sant’Antonio di Gallura.

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione di piazza Tonino Sanna, un nuovo spazio urbano restituito alla piena fruizione della cittadinanza. L’evento, caratterizzato da un clima di sobrietà e da una profonda partecipazione collettiva, segna il completamento di un percorso iniziato nel 2018.

Un gesto di grande generosità.

L’opera trae origine da un gesto di generosità: la donazione, avvenuta sette anni fa da parte della signora Lucia Sanna, del terreno su cui oggi sorge la piazza, dedicata alla memoria del fratello Tonino. Partendo da quello che è stato definito un “foglio bianco”, l’amministrazione ha lavorato al reperimento delle risorse e alla progettazione di un’area di circa 400 metri quadrati. Lo spazio si sviluppa su due livelli e rappresenta una sfida vinta contro lo scetticismo iniziale, trasformandosi in un punto di aggregazione strategico per il rione di Vena Longa e per l’intero paese. La giornata non ha celebrato solo l’architettura urbana, ma ha offerto importanti momenti di riflessione culturale.

La presentazione del cortometraggio.

È stato presentato il cortometraggio “Sant’Antonio di Gallura – Il filo della storia“. Il video, che ripercorre le radici della comunità, sarà disponibile da oggi sui canali social e sul profilo YouTube del Comune. L’aula consiliare, gremita per l’occasione, ha ospitato il concerto della cantante Maria Giovanna Cherchi, la cui esibizione ha impreziosito la serata.

L’apertura della piazza a Sant’Antonio di Gallura.

Infine, la celebrazione si è conclusa con un rinfresco organizzato in sinergia tra l’amministrazione comunale e gli abitanti del quartiere. Questo momento di convivialità ha sottolineato il valore sociale dell’opera: non solo un intervento infrastrutturale, ma un autentico simbolo di una comunità che cresce e si riconosce nei propri spazi pubblici. L’apertura della piazza restituisce ufficialmente ai cittadini un luogo di incontro aperto e libero, testimonianza tangibile dello sviluppo urbano e sociale del territorio.

