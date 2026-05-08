Arzachena, esperti e sindaci a confronto su nomadismo digitale e abitare

Arzachena e il G20 Spiagge: un convegno per riscrivere il futuro dei territori costieri.

Il Comune di Arzachena, protagonista dal 2017 nel network nazionale G20 Spiagge, si prepara a ospitare un momento cruciale di confronto sul futuro dei territori costieri. Sabato 9 maggio 2026, alle 9:30, le Cantine Surrau ospitano il convegno “Vivere nelle destinazioni: nomadismo digitale, residenzialità e futuro dei territori costieri”. L’evento si inserisce in una due giorni dedicata al tema della trasformazione delle mete stagionali in ecosistemi capaci di generare valore tutto l’anno.

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L’evento.

“Il convegno rappresenta un’occasione fondamentale per incontrare gli operatori turistici e coinvolgerli attivamente nei nuovi trend globali. Abbiamo invitato albergatori, agenzie immobiliari, locatori, associazioni di categoria – dichiara il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Vogliamo fornire gli strumenti per acquisire maggiore consapevolezza delle potenzialità del territorio, partendo dal confronto diretto con altre amministrazioni comunali, ospiti fin da venerdì 8 maggio ad Arzachena per i tavoli di lavoro e studio tipici del Network. Superare la logica della stagionalità significa costruire un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile per la nostra comunità, capace di animare il territorio, in particolare il centro storico, in ogni stagione”.

Il convegno, moderato da Adriana Miotto, CEO di Just Good Tourism e coordinatrice scientifica Network G20s, apre con un focus sul nomadismo digitale. Alberto Mattei, presidente dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali, illustrerà come questo fenomeno strutturale stia ridefinendo il modo di abitare i territori. In evidenza opportunità economiche e casi studio con numeri alla mano, ma anche l’evoluzione dei modelli di vita e lavoro, non più fenomeno emergente, ma trasformazione stabile.

La tavola rotonda.

A seguire, la tavola rotonda “Vivere (nel)le destinazioni costiere: sfide e opportunità” in cui i rappresentanti dei Comuni del Network riporteranno al pubblico l’esito dei tavoli di lavoro del giorno prima. Intervengono Daniela Angelini, sindaco del Comune di Riccione, Elena Nappi, sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, e Claudia Giagoni, assessore al Turismo e Commercio del Comune di Arzachena, promotore dell’evento. Il dibattito affronterà i temi della regolamentazione degli affitti brevi, il crescente squilibrio del mercato immobiliare rispetto ai bisogni dei locali e la gestione della stagionalità lavorativa, analizzando il fattore “casa” come leva per attrarre personale qualificato.

“L’evento sarà anche l’occasione per esporre il report sull’analisi delle tipologie di ricettivo ad Arzachena in cui esaminiamo l’evoluzione degli affitti brevi nel quinquennio 2020 – 2024. L’andamento è in gran parte guidato dall’emersione di una rilevante quota di mercato precedentemente “sommerso” favorita dalle recenti normative di tracciamento e introduzione del CIN” conclude Giagoni. La mattinata si conclude con un momento di networking conviviale per favorire lo scambio informale tra istituzioni e stakeholder.

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