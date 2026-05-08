Danilo Rea arriva a Buddusò: masterclass e concerto gratuito

Arriva Musica senza barriere con Danilo Rea.

A Buddusò arriva il progetto di ”Musica senza barriere” portando un artista del calibro di Danilo Rea. Il progetto è nato per coinvolgere i giovani tramite la didattica laboratoriale, favorire l’ascolto attivo mettendoli a contatto con artisti di conclamata fama e offrire loro l’occasione di esprimere la propria creatività.

Danilo Rea.

Danilo Rea arriva per la prima volta nell’Isola per una manifestazione a carattere didattico e formativo. L’iniziativa, a ingresso gratuito e senza prenotazione, è in programma a Buddusò nella serata di sabato 9 maggio. Per l’occasione piazza Fumu diventa vivace palcoscenico a cielo aperto, un luogo d’incontro per gli appassionati di musica non solo buddusoini, ma di tutti i Comuni della Scuola Civica di Musica Monte Acuto e Riviera Gallura. La manifestazione nasce infatti dalla volontà di rafforzare la coesione e il senso di comunità tra i cittadini dei territori locali e pertanto vedrà il coinvolgimento attivo dell’ente culturale di formazione, che propone corsi non solo nel Comune capofila e sede dell’evento, ma anche a Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru, Berchidda, Bono e Golfo Aranci.

L’iniziativa.

Un’iniziativa che profuma di rigenerazione urbana, con gli spazi pubblici che prendono vita, diventano luoghi di incontro e socializzazione, ma che punta soprattutto sulla valorizzazione del talento giovanile. Sarà infatti un’occasione per offrire ai talenti musicali un’attività diversa dalle classiche sessioni in classe, un’ulteriore forma di studio, di approfondimento, ma anche un modo per farli incontrare, per conoscersi meglio, per frequentarsi e condividere la propria passione. Un momento di crescita collettiva, quindi, oltre che un motivo di fidelizzazione.

Con il Direttore Alessandro Carta e l’amministratore delegato Marianna Deiana dell’ente culturale Deamater, hanno lavorato al progetto i docenti di chitarra Paolo Corda e di pianoforte Walter Masala. La serata avrà inizio alle 15.30 con l’apertura dello stand musicale. I docenti della Scuola civica di Musica coinvolgeranno gli studenti in laboratori e jam session, con la distribuzione di gadget vari a tema. A seguire spazio alla Drum Circle, a cura della compagnia Chapiteau Parapluie: bambini e ragazzi saranno ancora protagonisti nella body percussion e avranno modo di divertirsi sperimentando giochi ritmici.

A metà sera entrerà in scena l’ospite di spicco della giornata: Danilo Rea. A Buddusò l’artista vicentino presenterà il suo libro, dal titolo ‘Il Jazzista imperfetto. La mia vita di passione e improvvisazione’. Un’opera nella quale il musicista racconta la sua storia e la sua professione, dalla Roma degli anni Settanta, dove entrò presto a contatto coi giganti della scena musicale, e in particolare jazzistica, al privilegio di entrare da protagonista in locali mitici come il Capolinea di Milano e il Music Inn della Capitale, senza dimenticare i grandi festival come Umbria Jazz, per arrivare infine a suonare con i cantanti italiani più affermati, da Pino Daniele a Mina, da Gino Paoli a Claudio Baglioni. “Improvvisare è come parlare”, scrive Rea, perché anche la sua scrittura è jazz, in un libro capace di catturare tramite una variazione continua sui ritmi della vita e dell’arte.

Dopo una merenda musicale a cura della Pro Loco di Buddusò spazio al concerto Dialogues, che vedrà protagonisti Danilo Rea e Salvatore Corazza. Un incontro tra maestri per un live dal forte impatto emozionale, dove l’estro del jazz sposa la grande canzone d’autore, in un viaggio tra i giganti che spazia da Fabrizio De André ai Beatles, fino a Elton John.

Insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana, dopo anni di carriera e prestigiosi

palcoscenici, Rea resta sempre quel giovane appassionato ed entusiasta che cerca una verità nel suono e una storia in ogni nota. Con lui sul palco di piazza Fumu Salvatore Corazza, batterista di Ozieri che si è esibito in mondovisione in occasione del Giubileo del 2000 e ha suonato con leggende internazionali del calibro di BB King e Andrea Bocelli.

Comune e Scuola civica di Musica Monte Acuto e Riviera Gallura.

Musica senza barriere è realizzato dal Comune di Buddusò con la partecipazione della Scuola Civica di Musica Monte Acuto e Riviera Gallura, gestita dall’ente culturale Deamater. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna; il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

Le parole del sindaco Satta.

“‘Musica senza barriere’ sarà una vera e propria Festa della Musica – spiega il sindaco Massimo Satta -. Ci permetterà di mettere in vetrina la qualità della scuola e di fidelizzare gli iscritti – circa un centinaio, soprattutto giovanissimi e persone adulte -. Creare occasioni d’incontro come questi, che uniscono la possibilità di rendersi protagonisti all’emozione di entrare a contatto con artisti affermati, significa garantire momenti di crescita. La Scuola Civica di Musica è ormai un punto di riferimento importante per il territorio. Promuovendo e realizzando percorsi sempre più strutturati intendiamo farla crescere ulteriormente”.

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