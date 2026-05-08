Prosegue il piano di riqualificazione delle strade di La Maddalena

A La Maddalena procede la riqualificazione stradale.

Il Comune di La Maddalena procede con l’avanzamento del vasto programma di riqualificazione stradale e decoro urbano volto a preservare l’integrità del centro storico. Dopo il completamento degli interventi mirati sui basoli di via Domenico Millelire, il cronoprogramma dei lavori si sposta ora verso altre arterie fondamentali della viabilità cittadina.

Gli interventi.

Le prossime fasi dell’operazione interesseranno in successione via Maggior Leggero, via Principe Amedeo e via Regina Margherita. La scelta di procedere con il ripristino delle pavimentazioni storiche sottolinea la volontà di mantenere l’estetica tradizionale del borgo, garantendo al contempo la massima sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare. Una volta terminate queste aree, l’ufficio manutenzioni procederà con la pianificazione degli interventi nei restanti settori del centro.

La manutenzione della piazzetta.

Parallelamente al ripristino dei manti stradali, è stata prevista un’importante azione di manutenzione straordinaria presso la piazzetta Bambino Gesù. Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di cura degli spazi pubblici e dei luoghi di aggregazione, fondamentali per la qualità della vita dei residenti e per l’accoglienza turistica.

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