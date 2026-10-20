Grave incidente sulla strada provinciale di Arzachena, due feriti

L’incidente sulla strada provinciale di Arzachena.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9, lungo la strada provinciale 59 bis, all’altezza della località Cascioni ad Arzachena. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente con un impatto particolarmente violento che ha subito fatto scattare l’allarme.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto immediatamente.

L’emergenza è stata gestita con tempestività dalla macchina dei soccorsi, che ha visto operare in perfetta sinergia le forze del territorio. I vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena sono giunti prontamente sul posto, mettendo in sicurezza le auto coinvolte e l’intera area interessata dall’incidente, oltre a prestare il primo decisivo supporto agli occupanti delle vetture. Parallelamente, la Polizia locale di Arzachena con professionalità ha gestito il traffico e le delicate operazioni di rilievo, fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Le cause sono in fase di accertamento.

Sul fronte sanitario, l’intervento dei mezzi di soccorso del 118 di Arzachena si è rivelato fondamentale per la prima assistenza e la stabilizzazione dei due automobilisti rimasti feriti. Per uno dei coinvolti, a causa della gravità delle lesioni riportate, si è reso necessario anche il supporto dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Olbia, arrivata rapidamente sul luogo dello scontro. I rilievi da parte degli agenti sono tuttora in corso per fare piena luce sulle cause che hanno determinato il violento impatto, mentre la circolazione stradale sta gradualmente tornando alla normalità.

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