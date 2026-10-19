Scomparso a 63 anni Gian Piero Canu, anima della cultura a Olbia

Addio a Gian Piero Canu.

Oggi, 19 ottobre, Olbia ha dato l’ultimo saluto a Gian Piero Canu, figura nota per il suo lungo impegno nella direzione artistica del Cinema Olbia e protagonista della vita culturale cittadina fin dagli anni ’80, periodo in cui fu un punto di riferimento anche al Nuovo Parco. Il funerale si è tenuto alle 11, nella Basilica di San Simplicio, e sono tanti ad avergli dato l’ultimo saluto. Sono in tanti anche ad aver partecipato al lutto anche sui social, dove le bacheche sono state riempite di pensieri per ricordare l’olbiese recentemente scomparso.

Conosciuto per la sua disponibilità, la gentilezza e la costante attenzione verso gli altri, Gian Piero Canu lascia il ricordo di una persona stimata e sempre vicina agli amici e ai concittadini nei momenti di difficoltà. Se ne è andato improvvisamente lasciando un grande vuoto in città e nell’intero territorio gallurese. È ricordato da tutti come “un uomo gentile, solare e sensibile, profondamente innamorato della vita”.

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