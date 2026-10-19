Le previsioni del meteo del 20 ottobre a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Un deciso peggioramento delle condizioni meteo interesserà il territorio di Olbia e della Gallura durante la giornata di domani, martedì, 20 ottobre 2026.

Forti temporali.

Nel corso delle ore diurne a Olbia e in Gallura si verificheranno forti temporali, che lasceranno il posto a cieli prevalentemente nuvolosi durante la notte. Le probabilità di precipitazione si attesteranno sull’85% di giorno e scenderanno al 75% nelle ore notturne. Le temperature raggiungeranno una massima di 23°C e una minima di 18°C, con un tasso di umidità pari all’81%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità media di 16 mph.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui