Le previsioni del meteo del 20 ottobre a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.
Un deciso peggioramento delle condizioni meteo interesserà il territorio di Olbia e della Gallura durante la giornata di domani, martedì, 20 ottobre 2026.
Forti temporali.
Nel corso delle ore diurne a Olbia e in Gallura si verificheranno forti temporali, che lasceranno il posto a cieli prevalentemente nuvolosi durante la notte. Le probabilità di precipitazione si attesteranno sull’85% di giorno e scenderanno al 75% nelle ore notturne. Le temperature raggiungeranno una massima di 23°C e una minima di 18°C, con un tasso di umidità pari all’81%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità media di 16 mph.