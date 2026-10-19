Olbia Hollywood per un giorno, il set e i fan a caccia di scatti con gli attori

La giornata di riprese di ”Un weekend da bamboccioni 3” a Olbia.

La città di Olbia è riuscita a entrare nel sogno di Hollywood. Oggi quello che è sempre stato considerato da molti olbiesi uno degli angoli più anonimi della città ha compiuto il suo riscatto, piacendo tantissimo e trasformandosi nel set di una delle più celebri commedie americane: “Un weekend da bamboccioni 3”. La saga cult si appresta così a mostrare la città e diverse altre zone della Gallura al pubblico di tutto il mondo nel suo terzo capitolo. Durante le riprese, che si sono concentrate principalmente in una piazza Matteotti riadattata per l’occasione alle sembianze di un tipico scorcio del Sud Italia, i fan si sono appostati in ogni angolo per riuscire a catturare anche un solo scatto del set e dei protagonisti, sfidando l’occhio attento della sicurezza che manteneva le distanze di sicurezza.

Fan troppo “esuberanti” e altri silenziosi e rispettosi.

Purtroppo, la giornata ha registrato anche un episodio spiacevole ai danni del personale di vigilanza, aggredito fisicamente e da alcuni giovani che pretendevano di oltrepassare i blocchi per accedere all’area di ripresa. Nonostante la parentesi di tensione, a prevalere è stato il comportamento della gran parte dei presenti: i fan più pazienti e civili hanno atteso in silenzio lungo i perimetri consentiti e alcuni di loro sono stati ripagati con l’apparizione improvvisa di Adam Sandler e degli altri interpreti principali del cast. Tra sorrisi, battute veloci e una grande disponibilità, gli attori si sono concessi per qualche secondo alla folla, permettendo a diversi fortunati di scattare una foto ricordo immediatamente condivisa con orgoglio sui canali social.

La piccola città di porto che diventa Hollywood.

L’entusiasmo sollevato dalla produzione hollywoodiana conferma il forte impatto scenografico ed economico che eventi di questo calibro possono generare sul territorio isolano. Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni verso altre location suggestive della Gallura, mentre la comunità locale continua a vivere un fermento insolito, orgogliosa di vedere le proprie strade trasformate nella vetrina di un grande successo cinematografico internazionale. Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni verso altre location suggestive della Gallura, coronando una trasformazione inaspettata: così Olbia, da piccola città di porto nata un po’ in fretta, è riuscita persino a diventare Hollywood.

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