Arzachena, bimbi del centro estivo a lezione di sicurezza in mare

La guardia costiera alla spiaggia di Mannena.

Nella spiaggia di Mannena si terrà una esercitazione della guardia costiera per sensibilizzare i giovanissimi. La cultura della sicurezza in mare e la sensibilizzazione dei più giovani verso il rispetto delle regole balneari si fondono in un importante appuntamento istituzionale e formativo. Si terrà ella mattinata di martedì 14 luglio 2026, a partire dalle ore 10:30, in stretta sinergia con il centro estivo di Arzachena-Cannigione.

L’evento.

L’evento vedrà il coinvolgimento diretto di cento giovanissimi partecipanti del centro estivo, che avranno l’opportunità di assistere in prima persona alle complesse e affascinanti dinamiche del soccorso in mare. Alla manifestazione prenderanno parte le massime autorità locali e marittime, tra cui il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, il Direttore Marittimo del Nord Sardegna della Guardia Costiera, Gianluca D’Agostino, il comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, Vittorio Vanacore, e il delegato alla Protezione Civile e Portualità, Alessandro Careddu. Insieme a loro, i militari della Guardia Costiera della Direzione marittima del Nord Sardegna guideranno le delicate operazioni sul campo.

Il programma.

Il programma della mattinata si preannuncia ricco di simulazioni ad alto impatto emotivo e formativo. Le acque antistanti la spiaggia di Mannena faranno da scenario a una serie di dimostrazioni pratiche volte a mostrare l’efficienza e la prontezza dei soccorritori. Tra i momenti più attesi della giornata vi sarà la simulazione dell’attività di recupero di un naufrago mediante l’impiego di un battello pneumatico, seguita da una dimostrazione incentrata sulla straordinaria rapidità e agilità d’intervento della moto d’acqua, un mezzo ormai fondamentale per la tempestività dei salvataggi sottocosta.

Oltre alle componenti prettamente meccaniche e nautiche, i piccoli spettatori e il pubblico presente potranno ammirare da vicino lo straordinario lavoro delle unità cinofile di salvamento in mare della UCSA Sardegna, di cui verranno illustrate le eccezionali capacità operative in scenari di emergenza. A completare il quadro delle attività, i professionisti del mare illustreranno nel dettaglio le peculiarità e le capacità operative delle unità navali della Guardia Costiera impegnate quotidianamente nel pattugliamento delle coste. Un’occasione unica di crescita, educazione civica e spettacolo che unisce le istituzioni del territorio alla comunità giovanile nel segno della prevenzione.

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