Grosso incendio ad Aglientu, le fiamme vicino a case e spiaggia

Un incendio ad Aglientu.

Un incendio in questo momento è divampato nel territorio di Aglientu. Una grossa colonnina di fumo si sta avvicinando pericolosamente alla spiaggia e alle case. Le fiamme stanno minacciando la vegetazione circostante e creando momenti di apprensione tra i bagnanti. Operazioni di spegnimento in corso.

Sul posto è giunto il Corpo Forestale che sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara. In azione anche 2 canadair. Le fiamme hanno interessato la pineta vicino alla spiaggia di Bureddaggia, dove vi sono villette a uso turistico.

Secondo quanto appreso, le fiamme dalla pineta si stanno pericolosamente avvicinando alla spiaggia. Ancora non si hanno notizia di evacuazioni. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento direttore della stazione forestale di Luogosanto.

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