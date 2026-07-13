Olbia, “Sul filo del discorso”: Ugo Dighero porta in scena il San Francesco di Dario Fo

Terzo appuntamento a Olbia con la rassegna “Sul filo del discorso”.

Domani, martedì 14 luglio alle 21.30, piazza dello Scolastico ospiterà il terzo appuntamento della rassegna letteraria estiva “Sul filo del discorso”, promossa dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana. In scena ci sarà “Lu Santo Jullare Francesco”, uno dei testi più intensi e poetici di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Ugo Dighero con la regia di Giorgio Gallione.

L’evento.

Lo aveva annunciato già durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna, senza però poterne svelare la data. La vicesindaca e assessora alla Cultura Sabrina Serra aveva anticipato l’arrivo di uno spettacolo di grande spessore dedicato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, spiegando che l’organizzazione era ancora in attesa della conferma definitiva per inserirlo nel cartellone.

Quella conferma è arrivata nei giorni scorsi e, a sorpresa, è stata ufficializzata in occasione della presentazione del romanzo Le voci di via del silenzio di Elvira Serra. Ad annunciarla al pubblico è stata la direttrice della rassegna, Anna Uggias, che ha svelato l’arrivo di Lu Santo Jullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, con Ugo Dighero e la regia di Giorgio Gallione.

Un appuntamento che completa il programma della quattordicesima edizione di “Sul filo del discorso”, confermandone la vocazione a intrecciare letteratura, teatro, divulgazione e grandi temi civili, offrendo al pubblico occasioni di riflessione che vanno oltre il semplice intrattenimento.

Ma chi è il Francesco raccontato da Dario Fo?

Non il santo distante e solenne delle immagini tradizionali, bensì un uomo profondamente umano, capace di parlare ai poveri, agli ultimi e agli emarginati con il linguaggio semplice del popolo. È proprio questa la chiave scelta dal premio Nobel per la Letteratura: raccontare San Francesco attraverso gli occhi del giullare, con quella miscela di ironia, poesia, satira e leggerezza che ha reso celebre il suo teatro.

Ne nasce uno spettacolo coinvolgente, nel quale il sorriso lascia spazio alla riflessione e la comicità diventa uno strumento per parlare di pace, giustizia, libertà e dignità umana. Temi che, a distanza di otto secoli dalla morte del Santo di Assisi, conservano una sorprendente attualità.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio sarà Ugo Dighero, tra gli interpreti più apprezzati del teatro italiano, già protagonista di altri grandi testi di Dario Fo, capace di alternare intensità interpretativa e leggerezza espressiva con un ritmo che rende ogni rappresentazione viva e coinvolgente.

La scelta di inserire Lu Santo Jullare Francesco all’interno della rassegna non è casuale. Come aveva spiegato Sabrina Serra durante la presentazione del cartellone, l’intento è quello di offrire anche un momento di riflessione sul messaggio universale di pace di San Francesco, particolarmente significativo in un tempo attraversato da guerre e conflitti. Un messaggio che va oltre la dimensione religiosa e diventa patrimonio comune, capace di parlare a credenti e non credenti. L’ingresso è libero e gratuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui