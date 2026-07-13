Incendio su Aglientu: il rogo è di grandi dimensioni

Un grande incendio nel territorio di Aglientu.

È molto vasto l’incendio che sta interessando il territorio di Aglientu dalle 16:30 di questo pomeriggio. Il rogo è scoppiato sulla SP 90, tra Naracu Nieddu e Monti Russu nel comune di Aglientu, minacciando una pineta e una spiaggia. Sul posto è scattata una grande macchina organizzativa per spegnere il rogo.

Ci sono in azione squadre di vigili del fuoco, canadair, elicotteri e servizio anticendio regionale. Sul posto è giunto anche il Corpo Forestale che sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara.

Le squadre in azione.

Sul posto squadre da Santa Teresa Gallura, Valledoria, Tempio e il funzionario giunto dalla Centrale di Sassari. Operano anche due Canadair della flotta del CNVVF, oltre a elicotteri e personale del servizio antincendio regionale. Intervento ancora in corso. Le squadre della Centrale di Sassari sono impegnate su un altro fronte di fuoco nel comune di Osilo.

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Paura tra i residenti.

La grossa colonnina di fumo è stata vista anche dalle spiagge nelle vicinanze. Il rogo si è avvicinato anche alle case.

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