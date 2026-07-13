Meteo Olbia 14 luglio, temperature molto elevate in Gallura

Le previsioni meteo per martedì 14 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per martedì 14 luglio a Olbia e in Gallura il caldo diventerà il grande protagonista della giornata. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da condizioni stabili e dall’assenza di precipitazioni, ma l’attenzione sarà interamente rivolta alle temperature. Il bollettino della Protezione civile regionale segnala infatti massime elevate o molto elevate su tutto il nord-est della Sardegna.

Dalla mattina del 14 luglio entra inoltre in vigore l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per temperature molto elevate, destinato a restare valido almeno fino alla sera di venerdì 17. Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale sta favorendo l’arrivo verso la Sardegna di masse d’aria molto calde provenienti dal deserto algerino. Sull’isola sono attese massime diffusamente superiori ai 37 gradi, con valori tra 40 e 43 gradi nelle zone interne.

Caldo intenso anche nel nord-est della Sardegna

Il meteo Olbia 14 luglio segna quindi l’inizio di una fase particolarmente calda anche per la Gallura. Lungo la costa le temperature potranno essere in parte mitigate dall’influenza del mare, ma nelle aree interne il caldo sarà decisamente più intenso. Non sono segnalate precipitazioni, vento forte o altri fenomeni meteorologici significativi.

Per residenti e migliaia di turisti presenti in Gallura sarà una giornata da organizzare tenendo conto delle temperature. Da San Teodoro fino alla Costa Smeralda, passando per Olbia e proseguendo verso Palau, Santa Teresa Gallura e l’arcipelago di La Maddalena, le ore centrali saranno quelle da affrontare con maggiore prudenza. Anche una giornata al mare richiederà attenzione, soprattutto per chi resterà a lungo sotto il sole.

Il caldo non rappresenterà una parentesi di poche ore. Le masse d’aria africana continueranno a interessare la Sardegna almeno fino a venerdì e la Protezione civile regionale parla di temperature diffusamente molto elevate. Per la Gallura si apre quindi una delle fasi più calde di questa estate, con il termometro destinato a restare su valori elevati per diversi giorni.

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