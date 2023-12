Arzachena nel 2023 ha incassato 633mila euro dalle multe

L’attività della polizia locale di Arzachena.

Il Comando di polizia locale di Arzachena coordinato dal vice comandante Domenico Addis traccia il bilancio di un anno di attività. Con 19 persone all’attivo, di cui 3 ufficiali, 14 agenti di ruolo, 2 amministrativi ai quali si sono aggiunti 3 agenti a tempo determinato, il Corpo ha incrementato i risultati in termini di sanzioni per violazioni del codice della strada grazie all’introduzione di dispositivi elettronici e all’informatizzazione delle procedure.

L’attivazione della piattaforma PagoPA, inoltre, ha reso più facile e veloce per i cittadini verificare e regolarizzare on line la propria situazione, mentre la pubblica amministrazione può gestire gli incassi in modo centralizzato.

“La polizia locale di Arzachena ha svolto un lavoro notevole nel 2023 e, come amministrazione comunale, possiamo solo fare un plauso all’impegno costante degli uomini e delle donne del Comando, che sono riusciti a lavorare in un clima sereno con una efficace organizzazione interna, malgrado le annose difficoltà per il numero esiguo di addetti rispetto alle reali esigenze”, dichiara il delegato alla polizia locale, Salvatore Mendula.

“I cittadini chiedono sempre maggiori controlli, vogliono sentirsi più sicuri per le strade, vogliono tutele per i loro figli all’entrata e all’uscita da scuola, e chiedono molta attenzione alle violazioni sul regolamento di igiene urbana e sull’ordinanza del decoro urbano – prosegue Mendula -. A questo rispondiamo con 16.357 sanzioni per violazione del codice della strada contestate nel 2023 per un totale di 633 mila euro; 400 servizi dedicati alle scuole; 90 sopralluoghi per pratiche sulla gestione dei rifiuti; 180 verbali per violazioni sul regolamento di igiene urbana e abbandono di rifiuti pari a 28 mila euro di sanzioni pecuniarie; 20 verbali sul decoro urbano e 30 per violazioni in tema di edilizia privata. Rafforzata anche la presenza di agenti nel centro urbano, con una pattuglia sempre presente nelle ore serali”.

Si tratta di cifre considerevoli tenuto conto del numero di agenti e della particolarità del territorio, che si estende su 220 chilometri quadrati con 5 borghi e un agro densamente abitato. Va sottolineata anche la criticità derivante dall’alta concentrazione dei flussi turistici: sono circa 140 mila le persone presenti nelle settimane centrali di agosto rispetto alle 14 mila abituali nel resto dell’anno con tutto ciò che ne consegue, ad esempio, in termini di ordine pubblico o incidenti stradali, questi ultimi in aumento rispetto al passato. Nel 2023 il Comune ha assunto 3 agenti di polizia locale per potenziare stabilmente l’organico e nel 2024 è in programma una selezione per la copertura di un posto di ufficiale.

