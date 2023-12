L’udienza a Ciro Grillo torna a “Processo per stupro”.

L’udienza a Ciro Grillo e il presunto branco accusato di violenza sessuale di gruppo torna ai tempi di ”Processo per stupro 1979”, il documentario trasmesso alla Rai diventato celebre per denunciare il calvario che affrontavano le vittime di abusi sessuali durante i processi.

Sono passati più di 40 anni, ma i processi pare si facciano ancora in questa maniera, almeno quelli che avvengono nel tribunale di Tempio Pausania e che hanno come imputato il figlio del leader del Movimento5Stelle. Alla studentessa che ieri era in aula a dare la sua versione di quella notte di luglio 2019 le è stato detto che una donna non può essere forzata a un rapporto orale e altre domande che le hanno fatto rivivere il trauma di quella notte.

Al tribunale di Tempio Pausania vanno in scena i peggiori stereotipi sulle donne violentate, ovvero che una donna non può essere abusata sessualmente se proprio non lo vuole e se non cerca di difendersi. “Ci può spiegare come le sono stati tolti gli slip?”. E ancora: “Perché non ha reagito con i denti durante il rapporto orale?” Queste alcune domande della difesa alla giovane italo-norvegese. Le è stato chiesto anche come mai non si è divincolata.

Importante notare che gli imputati al processo sono quattro e che la giovane, secondo la parte civile, era sola e ubriaca. Le domande sono state poste dalla legale Antonella Cuccureddu e hanno scatenato tantissime polemiche, con la difesa che le reputa legittime per provare se la vittima non era consenziente e la parte civile che lo considera un interrogatorio da Medioevo.

L’udienza prosegue oggi 14 dicembre, con l’avvocata di parte civile Cuccureddu, che riprenderà l’esame della presunta vittima dei quattro imputati. In aula sarannno anche proiettati i tre video che immortalerebbero i fatti accaduti nella villa della famiglia Grillo a Porto Cervo.

