Pericolo incendi, scattano i limiti per le auto nella spiaggia di Liscia Ruja

Il piano contro gli incendi ad Arzachena: limiti a Liscia Ruja.

La macchina della sicurezza del Comune di Arzachena si attiva in risposta all’innalzamento dei livelli di allerta meteo per il pericolo di incendi sul territorio. A partire da oggi, mercoledì 8 luglio, la circolazione stradale lungo la via d’accesso che conduce alla celebre spiaggia di Liscia Ruja è soggetta a drastiche restrizioni temporanee. Il provvedimento fissa un tetto massimo di 300 veicoli contemporaneamente ammessi nell’area.

I provvedimenti.

La misura restrittiva è stata ufficializzata attraverso un’ordinanza, siglata dal Comandante della Polizia Locale di Arzachena, Simone Testa. La decisione si è resa necessaria a seguito del bollettino di previsione emesso dalla direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, che ha classificato il rischio incendi per l’area della Gallura con il codice arancione. Ciò è indicativo di uno stato di preallarme per l’elevata suscettività del territorio alla propagazione delle fiamme.

L’intervento mira a tutelare l’incolumità pubblica all’interno di una delle aree costiere più rinomate e frequentate della Costa Smeralda, caratterizzata da una fitta macchia mediterranea e da un’unica arteria stradale sterrata che funge sia da via d’ingresso sia da via d’uscita per i bagnanti e per gli stabilimenti balneari. Tale configurazione geografica e strutturale rappresenta un potenziale imbuto in caso di evacuazione d’emergenza, potendo compromettere o rallentare il tempestivo intervento e la manovra dei mezzi di soccorso, della Protezione Civile e del Corpo Forestale.

Presidi nelle spiagge.

In virtù delle disposizioni contenute nell’atto sindacale e dirigenziale, il Consorzio Costa Smeralda è incaricato di garantire un monitoraggio e un presidio rigoroso del varco d’accesso alla località. Il personale addetto alla gestione della sbarra d’ingresso deve procedere al blocco del transito veicolare non appena viene registrato il raggiungimento del limite massimo consentito dei 300 autoveicoli. Il sistema prevede un flusso di comunicazione costante tra gli operatori sul posto e la Centrale Operativa della Polizia Locale di Arzachena per trasmettere in tempo reale il numero di mezzi presenti lungo l’arteria.

Dalle limitazioni al traffico stabilite dal comando di Polizia Locale sono tassativamente esclusi tutti i veicoli istituzionali e operativi adibiti alle emergenze. Tra cui le vetture delle forze dell’ordine, i mezzi dei Vigili del Fuoco, le ambulanze del servizio sanitario, i veicoli della Protezione Civile e i mezzi del Servizio Antincendio del Consorzio Costa Smeralda. Oltre ai mezzi utilizzati per la gestione dei servizi pubblici essenziali.

Le autorità locali raccomandano la massima collaborazione da parte di residenti e turisti, invitando a pianificare gli spostamenti verso il litorale tenendo conto delle possibili attese o del diniego di accesso una volta saturata la quota veicolare prevista., l’amministrazione comunale ha tenuto a precisare che “si prega di prestare la massima attenzione e di consultare il testo completo dell’ordinanza”.

L’ordinanza rimarrà in vigore in correlazione con l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche e con i successivi aggiornamenti del bollettino di pericolo emanato dalla Protezione Civile regionale. Il monitoraggio sul rispetto del contingentamento stradale e sui divieti di sosta selvaggia lungo i margini della carreggiata, sarà assicurato dalle pattuglie della Polizia Locale e dal personale della Compagnia Barracellare.

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