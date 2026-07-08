Meteo Olbia 9 luglio, sole e caldo estivo in Gallura

Le previsioni meteo per giovedì 9 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per giovedì 9 luglio a Olbia e in Gallura prosegue la fase di tempo stabile che sta accompagnando l’inizio di luglio. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e dall’assenza di precipitazioni su gran parte del territorio. Anche la Protezione civile regionale non segnala fenomeni significativi, ma evidenzia temperature massime localmente elevate nelle zone interne della Gallura, dove il caldo si farà sentire soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Temperature elevate e turismo nel pieno della stagione

Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-35 gradi, con valori superiori nelle aree più lontane dal mare. Lungo la costa il clima sarà mitigato dalle brezze marine, che renderanno più piacevole la permanenza sulle spiagge e nelle località turistiche. I venti resteranno deboli e il mare sarà generalmente poco mosso, favorendo la navigazione e le escursioni verso le isole.

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La Gallura vive ormai uno dei momenti di maggiore afflusso turistico dell’anno e le spiagge di San Teodoro, Budoni, Porto Pollo, Santa Teresa Gallura, Trinità d’Agultu, dell’arcipelago di La Maddalena e della Costa Smeralda saranno molto frequentate fin dalle prime ore del mattino. Le condizioni meteo saranno ideali per il mare, le gite in barca e le escursioni lungo la costa, ma nelle zone interne sarà opportuno limitare le attività più impegnative nelle ore più calde. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata tipicamente estiva, con il caldo come principale elemento da tenere in considerazione per residenti e vacanzieri.

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