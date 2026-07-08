Arzachena accoglie 12 nuovi agenti della Polizia locale

La Polizia locale di Arzachena si rafforza per la stagione estiva.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha accolto ufficialmente dodici nuovi agenti stagionali della Polizia locale di Arzachena. Entrano formalmente in servizio per potenziare l’organico del Comando situato in piazza Filigheddu.

Le nuove unità operative svolgeranno le proprie mansioni sotto la diretta guida del comandante dirigente Simone Testa, coadiuvato dagli ufficiali Ignazio Vanoli, Antonella Ganga, Ivan Marras e Alessio Piriottu.

L’inserimento di questo nuovo personale sul territorio risponde alla necessità del Comune di garantire una copertura più capillare durante i mesi caratterizzati dal massimo afflusso turistico. Grazie a questo incremento d’organico l’amministrazione punta a innalzare significativamente lo standard dei servizi offerti sia ai residenti sia ai visitatori. Con particolare riferimento alla gestione della viabilità stradale, alla tutela della sicurezza pubblica e allo svolgimento delle attività a salvaguardia dell’ambiente.

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