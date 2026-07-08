Yacht in fiamme nel mare tra Tavolara e Loiri Porto San Paolo

Sarebbero in salvo le tre persone a bordo dello yacht in fiamme vicino Tavolara
La colonna di fumo si vede da tantissima distanza, yacht in fiamme tra Tavolara e la costa di Loiri Porto San Paolo. Per cause ancora da chiarire le fiamme sono divampate a bordo e hanno aggredito tutta l’imbarcazione. Da quanto emerge non ci sarebbero stati problemi per le tre persone a bordo, tute si sarebbero mese in salvo.
Le fiamme stanno divorando l’imbarcazione e la grande colonna di fumo si vede da molto lontano. Ora gli interventi serviranno per domare il rogo e cercare di evitare inquinamento in mare. Poche settimane fa è stato un catamarano ad andare in fiamme nel mare della Gallura. In quella circostanza si trovava davanti alla costa di Palau, in località Porto Pollo.