Yacht in fiamme nel mare tra Tavolara e Loiri Porto San Paolo

Sarebbero in salvo le tre persone a bordo dello yacht in fiamme vicino Tavolara

La colonna di fumo si vede da tantissima distanza, yacht in fiamme tra Tavolara e la costa di Loiri Porto San Paolo. Per cause ancora da chiarire le fiamme sono divampate a bordo e hanno aggredito tutta l’imbarcazione. Da quanto emerge non ci sarebbero stati problemi per le tre persone a bordo, tute si sarebbero mese in salvo.

Le fiamme stanno divorando l’imbarcazione e la grande colonna di fumo si vede da molto lontano. Ora gli interventi serviranno per domare il rogo e cercare di evitare inquinamento in mare. Poche settimane fa è stato un catamarano ad andare in fiamme nel mare della Gallura. In quella circostanza si trovava davanti alla costa di Palau, in località Porto Pollo.

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