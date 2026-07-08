Elisabetta Canalis e le sue parole sul caso randagi.

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna per le sue vacanze estive e non si è dimenticata di passare dai suoi amici a quattro zampe della Lida di Olbia. L’ex Velina di Sassari è molto legata al rifugio olbiese Fratelli Minori e lo sostiene da anni. Qui la showgirl ha voluto parlare delle polemiche dei giorni scorsi tra il sindaco di Olbia, la Lida e l’attivista animalista Enrico Rizzi. La miccia dello scandalo è l’ordinanza del Comune che vieta di dare da mangiare ai cani randagi. Provvedimento che è stato accolto dalla Lida, spiegandone le motivazioni.

Le parole della Canalis.

La showgirl sassarese, con una storia su Instagram, ha mostrato un cane arrivato dalla zona industriale di Olbia, salvato dall’associazione olbiese. Il salvataggio mette in luce che la Lida si sta attivando per sottrarre i cani dal randagismo dando loro una seconda casa e una nuova famiglia. Su questo punto l’ex Velina ha dichiarato: “ultimamente sulla stampa ci sono state delle fake news che riguardano il sindaco di Olbia, che avrebbe detto di non dare da mangiare ai cani randagi. Non è così: alcune persone hanno approfittato forse di questa notizia per sparare a zero sul sindaco. In questo caso mi sento di difenderlo e mi sento di mettermi dalla parte del rifugio Fratelli Minori, che è il canile di Olbia, che io seguo e che io credo, perché la zona industriale è una fabbrica di cani randagi”, ha detto sui social la Canalis.

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