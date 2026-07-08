“Ho visto un Ufo”. La segnalazione arriva da Santa Teresa

La segnalazione a Santa Teresa di un presunto ufo.

Un improvviso bagliore accecante nel cuore della notte, a Santa Teresa, ha fatto scattare il mistero Ufo. Singolare segnalazione di una turista a Valle dell’Erica, intorno alle 1:30 del 6 luglio, un tranquillo soggiorno estivo si è trasformato in un enigma che ora attende risposte tecniche. Lo strano fenomeno l’ha profondamente colpita, portandola a segnalarlo alla pagina “UfoSardegna_news”.

Il racconto.

”Secondo la sua testimonianza, dopo essersi alzata per andare in bagno, tornando in camera ha notato che l’intero ambiente era improvvisamente inondata da una luce bianca molto intensa – ha riportato la pagina – che illuminava anche la veranda esterna. La sorgente della luce non sarebbe stata identificata. Pochi istanti dopo, il fenomeno luminoso sarebbe cessato. Subito in seguito, la televisione della camera si sarebbe accesa da sola più volte, fino a quando si è verificato un blackout che ha interrotto l’alimentazione elettrica”.

La turista che ha segnalato l’episodio pensa si tratti di un Ufo, mentre la pagina ha dichiarato che al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire l’origine dell’evento. ”Il caso rappresenta una testimonianza che merita di essere documentata e verificata attraverso eventuali riscontri tecnici, altre segnalazioni provenienti dalla stessa area e l’analisi delle condizioni meteorologiche ed elettriche registrate nella zona in quella fascia oraria”, conclude il post. In Gallura, come nel resto della Sardegna, non sono rari fenomeni ufologici. Sono tantissime le segnalazioni negli scorsi anni, specie durante i mesi estivi. Questi eventi rappresentano misteri affascinati che aprono all’ipotesi Ufo. L’associazione “UfoSardegna_news”, infatti, si occupa da anni di dare voce a chi nota nei cieli sardi questi fenomeni strani che non trovano spiegazione.

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