L’incidente sulla strada per Portisco.

Scontro frontale tra due auto, questa sera, sulla strada provinciale 73 da Cugnana Verde verso Portisco. Secondo le prime informazioni, poco dopo le 19, un’auto avrebbe invaso l’altra corsia finendo contro la vettura che sopraggiungeva in senso contrario.

I feriti in tutto sono tre: una coppia di coniugi trasportata all’ospedale di Olbia ed un giovane trasferito con l’elisoccorso a Sassari. E proprio le condizioni di quest’ultimo sembravano preoccupare maggiormente siccome poco prima dell’arrivo dei medici del 118 aveva perso conoscenza.

Alla fine, fortunatamente tutti e tre i feriti non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

