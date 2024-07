Italia Polo Challenge, giovani talenti in campo a Porto Cervo

L’Italia Polo Challenge a Porto Cervo.

Giovani talenti in azione all’Italia Polo Challenge in Sardegna, il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri in corso al centro sportivo ‘Andrea Corda’ di Abbiadori. A scendere in campo, prima dei big, sono state ieri le sei squadre (ognuna composta da tre atleti, con ragazze e ragazzi arrivati da tutta Italia) protagoniste della tappa di Porto Cervo della Coppa Italia di polo pony.

Un momento importante per la Fise, che mira a legare eventi top come Italia Polo Challenge a competizioni giovanili. Il tutto per la costruzione di un modello che si rivolga ai più piccoli per un più che produttivo ricambio generazionale. “La nostra missione è quella di coltivare eccellenze – spiega il consigliere federale Fise Maria Grazia Cecchini -. Nel polo, fino a qualche anno fa, non esistevano giovani giocatori. Da quando, nel 2021, siamo arrivati in Sardegna, sono iniziati i primi raduni con istruttori federali come Franco Piazza (Ct della Nazionale, ndr). Un lavoro capillare sui giovani, ma anche sui pony, perché anche loro hanno dovuto imparare a giocare. In alcune regioni italiane come Sardegna, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Toscana il movimento è già sviluppato, l’obiettivo è ovviamente quello di allargare gli orizzonti“.

Cinque ragazzi sardi tesserati per il centro Gli Olivastri, tra cui Marco Pala, che lo scorso anno ha esordito nell’Italia Polo Challenge, hanno superato i 17 anni e, a Roma, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile: quella di partecipare a una clinic al Roma Polo Club con Stefano Giansanti, capitano della Nazionale e presente a Porto Cervo, che li ha accolti e fatti debuttare su un campo da polo tradizionale.

“Quando i ragazzi vedono Giansanti, o Rattagan, impazziscono – continua Cecchini -. I giovani sardi hanno conseguito la patente B di polo, sono passati dai pony ai cavalli, e a Roma hanno giocato le loro prime partite assieme ai big italiani e argentini. Lo sviluppo del polo in Italia ce lo immaginiamo esattamente così, con l’abbassamento dell’età media dei giocatori per formare le Nazionali del futuro e dare la possibilità ai nostri giovani di emergere”.

Nella serata di giovedì è poi andata in scena la prima serata dell’Italia Polo Challenge: Estrella Galicia ha battuto Costa Smeralda 0-5, mentre U.S. Polo Assn. ha superato Petra Bianca per 5-2. Stasera partirà dalle 20.30, il secondo round del torneo. La finale è invece in programma domani alle 19:30

