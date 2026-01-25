Il “Lago” di Cannigione, la natura si riprende i suoi spazi

25 Gennaio 2026

di Pietro Lobrano

Ecco il “lago” di Cannigione

Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la Gallura, culminate con l’allerta rossa, hanno trasformato la zona di Cannigione in un lago. Ma a guardare bene oltre il riflesso delle nuvole sul nuovo “lago” temporaneo, emerge una realtà che va ben oltre il semplice evento meteo estremo: è la storia di un territorio che rivendica i propri spazi, scontrandosi con la gestione attuale.

Un tempo, i proprietari terrieri della zona conoscevano bene le regole del fiume. Durante l’estate, la pulizia degli argini e del letto era una pratica costante: i nostri nonni si occupavano di tenere in ordine il corso d’acqua per preparare il terreno alle piogge. Oggi, quella cura sembra svanita e l’incuria regna sovrana: sotto i ponti sono cresciuti alberi giganteschi e il letto del fiume è pieno di rifiuti e detriti che ostacolano il deflusso.

L’acqua che avanza

Quando l’acqua arriva, non trova più la strada libera che aveva un tempo e, inevitabilmente, straripa in quel modo. La pulizia e la cura costante, come quella praticata dalle generazioni passate, eviterebbero tutto ciò, o almeno ne ridurrebbero drasticamente la portata.
Non bisogna dimenticare che l’area di Cannigione è, da sempre, conosciuta come una piana alluvionale. Qui l’acqua non è un’intrusa, ma una visitatrice che sale e scende con i suoi tempi lenti, defluendo gradualmente verso il mare. Questo fenomeno non è solo un rischio, ma una risorsa: è un processo di fertilizzazione naturale per il terreno.

La prova di questa ricchezza la si vede ogni anno: basta farci caso il prossimo maggio, quando il taglio del fieno produce centinaia di rotoballe, testimoni di un suolo nutrito dai sedimenti lasciati dalle piene. L’acqua si riprende semplicemente i propri spazi, svolgendo il suo compito naturale.
Il “lago” che oggi lambisce i guardrail è dunque un doppio monito. Da una parte ci ricorda la forza di un territorio che ha le sue regole; dall’altra denuncia la fragilità causata dall’abbandono della manutenzione.
Mentre le autorità gestiscono le emergenze, la lezione di Cannigione rimane scritta nel paesaggio: per convivere serenamente con questi eventi, dobbiamo tornare alla cura meticolosa di un tempo. Solo così il ritiro delle acque potrà essere visto per quello che è sempre stato: un ciclo naturale che rigenera la terra.

