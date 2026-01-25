Vasco, Salmo, Jova e Red Valley: concerti e festival per l’estate 2026 in Gallura

Per l’estate 2026 la Gallura ospiterà grandi concerti

Da Vasco a Salmo, passando per Jovanotti e il Red Valley, sarà un’estate di concerti e festival quella del 2026 in Gallura. Ma ci sarà anche il musical di Renato Cocciante.

Vasco a Olbia

Vasco Rossi ha scelto Olbia per due serate consecutive che porteranno decine di migliaia di fan in Gallura. L’appuntamento alla Olbia Arena è per il 12 e 13 giugno. I biglietti sono andati esauriti in pochi giorni, ma tra un po’ non è escluso che qualche altro tagliando possa tornare sul mercato visto che la Olbia Arena ha uno spazio modulabile, dove si può aumentare la capienza.

Il Lebonski Park ad Arzachena

Un altro grande evento, sotto tutti i punti di vista, sarò il Lebonski Park. Salmo ha deciso di mettersi in proprio e, dopo l’esperienza milanese dell’anno scorso, porta il suo festival ad Arzachena. Quella del 25 luglio sarà una prima esperienza che aprirà la strada ad altri eventi, ma sarà anche un vero concerto di salmo. Maurizio Pisciuttu salirà sul palco con Le Carie il gruppo che lo accompagna dal vivo.

Jovanotti torna in Gallura

Il 7 agosto Jovanotti sarà a Olbia per dare inizio al suo tour. Ha scelto la Gallura per l’avvio del Jova Summer Party, che riporta Lorenzo Cherubini a Olbia dopo il Jova Beach Party del 2019. In questo caso non ci sarà musica alla Olbia Arena, ma al Parco del Padrongianus, vicino all’aeroporto.

Il musical di Cocciante alla Olbia Arena

Notre Dame de Paris, il celebre musical con le musiche di Riccardo Cocciante, arriva alla Olbia Arena. Per tre giorni consecutivi, dal 6 all’8 agosto, la sua musica prenderà il posto del rock, della trap e del pop.

L’undicesimo Red Valley Festival

Dopo l’edizione 2025 sembrava che il Red Valley Festival potesse prendersi un anno sabbatico oppure cambiare città Niente di tutto ciò, gli organizzatori hanno assicurato che la manifestazione si terrà a Olbia ma durerà un giorno in meno. Ci saranno tre date dal 13 al 15 agosto, ma non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale sulla line-up.

