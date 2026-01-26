Il maltempo non lascia la Gallura, ancora piogge e allerta gialla

In Gallura è ancora allerta, ma per fortuna solo gialla

Il ciclone Harry è passato e con lui la grande paura, ma la settimana in Gallura parte ancora con l’allerta gialla per maltempo. Per tutta la giornata di lunedì nel Nordest della Sardegna c’è indicato il giallo per rischio idrogeologico. Le zone che hanno lo steso colore di allerta ce l’hanno anche per rischio idraulico: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso

e Logudoro.

La settimana scorsa è stata molto pesante, ma la parte settentrionale dell’isola ha tirato un sospiro di sollievo dopo il passaggio del ciclone Harry. I disagi principali si sono registrati nel sud e in Ogliastra, mentre la Gallura è stata solo lambita. Al confine con le Baronie ci sono stati allagamenti e corsi d’acqua strapieni, ma a Olbia non c’è stato il temuto rischio di nuova alluvione. Il peggio è passato, ma la pioggia resta. Ci sarà per tutta l’ultima settimana di gennaio.

