Gli operatori ecologici lavorano in mezzo al maltempo in Gallura

Gli operatori ecologici col maltempo in Gallura

Sentinelle nel fango: il servizio degli operatori ecologici non si ferma neanche nella Gallura sferzata dal maltempo.

Quando le allerte meteo declassano la Gallura a territorio fragile, tra raffiche di maestrale e piogge torrenziali che trasformano le pendenze granitiche in torrenti, il silenzio delle strade deserte è interrotto solo dal passaggio dei mezzi di igiene urbana. In questo scenario di criticità, gli operatori ecologici si confermano il presidio più esposto, lavorando senza sosta anche sotto la minaccia dei cicloni che ciclicamente colpiscono il nord-est dell’Isola.

Bardati fino alla testa, avvolti in incerate che il vento di Sardegna rende pesanti come armature, questi lavoratori affrontano le intemperie con una determinazione silenziosa. Solo gli occhi restano scoperti: occhi stretti per proteggersi dalle sferzate gelide, concentrati nel coordinare manovre rese rischiose dal fango e dalla scarsa visibilità. In Gallura, dove la morfologia del terreno richiede un’attenzione costante al drenaggio e alla pulizia stradale, il loro operato non è solo manutenzione, ma una vera e propria azione di prevenzione del rischio idrogeologico.

Schiene piegate sotto il diluvio

È paradossale notare come una professione così cruciale per la sicurezza e la dignità delle città galluresi sia spesso assente dalla narrazione delle massime aspirazioni lavorative dei giovani. Eppure, osservando chi — pur non essendo più giovanissimo — continua a piegare la schiena sotto il diluvio, emerge una lezione di civismo preziosa. Questi operatori incarnano un senso del dovere antico, capace di resistere a condizioni atmosferiche estreme per garantire la continuità di un servizio essenziale alla comunità.

L’impegno di chi sceglie di non fermarsi, nemmeno quando il cielo sembra cedere, rappresenta un atto di altissima professionalità. Non c’è retorica nel riconoscere la fatica di chi opera “zuppo e bardato” per assicurare che, al cessare della tempesta, la città possa risvegliarsi funzionale e pulita.

In un territorio che ha imparato a conoscere bene la forza distruttrice dell’acqua, l’operatore ecologico che presidia le strade durante un’allerta meteo non è solo un esecutore di mansioni, ma una figura esemplare. Il loro lavoro, svolto con dedizione anche sotto la minaccia del ciclone, resta una delle espressioni più autentiche di rispetto per il bene comune.

