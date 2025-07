Arzachena, scatta il numero chiuso per la spiaggia Le Piscine

Al via le prenotazioni online per il numero chiuso a Le Piscine

Scatta l’apertura ufficiale delle prenotazioni online per l’accesso a numero chiuso nella spiaggia Le Piscine, nel comune di Arzachena. A partire dal 15 luglio e fino al 31 agosto, residenti e turisti dovranno obbligatoriamente riservare il proprio posto auto per poter godere di questo angolo di paradiso, nell’ambito di un progetto di “accesso responsabile” volto alla tutela dell’ecosistema costiero.

L’iniziativa, promossa dall’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni. già testata con successo in passato, mira a gestire il considerevole afflusso di visitatori che ogni estate riversa sulle coste di Arzachena migliaia di persone, salvaguardando la fragilità ambientale della zona. La prenotazione, che si effettua esclusivamente online, sarà disponibile a partire da 72 ore prima della data desiderata.

Come funziona

Per accedere a “Le Piscine”, sarà dunque indispensabile collegarsi alla piattaforma dedicata, solitamente disponibile sul sito del Comune di Arzachena o su arzachenaspiagge.it, e seguire le istruzioni. Il sistema richiederà l’inserimento dei dati necessari, inclusa la targa del veicolo. Una volta completata la procedura, verrà generato un codice QR che dovrà essere mostrato all’arrivo agli addetti.

Il costo del parcheggio sarà da saldare in loco, mentre l’accesso all’arenile rimarrà gratuito per i residenti e per i bambini sotto i 12 anni, pur essendo comunque richiesta la prenotazione del posto auto per tutti.

Per un Turismo Sostenibile

L’amministrazione comunale di Arzachena ribadisce l’importanza di coniugare il boom turistico con la salvaguardia del patrimonio naturale. L’introduzione di questo sistema di prenotazione a numero chiuso per la spiaggia Le Piscine, caratterizzata da un delicato equilibrio naturale, si inserisce in una più ampia strategia di turismo sostenibile.

Una volta in spiaggia, è consigliato lo stazionamento con l’asciugamano nell’area di Le Piscine Nord (a sinistra guardando il mare), mentre a Le Piscine Sud è raccomandata la sola balneazione, al fine di ridurre l’impatto antropico su questa porzione di litorale. Per qualsiasi informazione o supporto in fase di prenotazione, è possibile contattare il servizio dedicato tramite telefono o WhatsApp al numero +39 376 0622272, attivo dalle 9:00 alle 19:00

Pietro Lobrano

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui