Lunedì l’autopsia su copro di Gaia Costa

Non si fermano le indagini sulla tragedia di Porto Cervo, vanno avanti gli esami in attesa dell’autopsia di Gaia Costa prevista lunedì. Il drammatico incidente sarebbe stato documentato dagli impianti di videosorveglianza. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini per ricostruire nel dettaglio come siano andati i fatti.

Altri accertamenti sono in corso sul telefonino della manager tedesca Vivian Spohr e sul Suv che ha investito Gaia. da questi esami si potranno avere informazioni su eventuali distrazioni della donna mentre era al volante. Secondo le prime ricostruzioni la moglie dell’ad Lufthansa si sarebbe fermata per far attraversare dei pedoni sulle strisce. Sarebbe poi ripartita sena accorgersi che anche Gaia stava attraversando. La turista tedesca avrebbe continuato la sua strada per qualche metro senza accorgersi dell’accaduto. È fondamentale a questo punto verificare se fosse per caso distratta dal telefonino.

Lunedì 14 luglio ci sarà l’autopsia sul copro della 24enne di Tempio. A quel punto la salma potrà essere restituita alla famiglia che potrà finalmente salutarla con il funerale.

